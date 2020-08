Bergbauhistorie und Nostalgie sind am Dienstag, den 04.08., im Wittener Hammertal angesagt.

Bergbau Historisches Bergbau-Treffen in Witten

Witten Nostalgie in Witten. Am Dienstag (04.08.) wird einem ehemaligen Bergassessor gedacht. Auch ein früherer Bürgermeister ist vor Ort.

Anlass für dieses Treffen ist der erste Todestag von Günter Keßler. Der frühere Bergassessor verstarb am 13. Juli des vergangenen Jahres im Alter von 93 Jahren. Nun übergibt sein Sohn, Martin Keßler, zum Gedenken an seinen Vater historische Unterlagen an den Vorsitzenden des Fördervereins und ehemaligen Bürgermeister der Stadt Witten, Klaus Lohmann.

Zudem kann der Verein sich über Zuwachs freuen. Im Rahmen des Gedenktreffens wird die Wittener Maschinenfabrik Pleiger von Lohmann als neues Mitglied begrüßt.

Das Treffen findet um 15 Uhr Im Hammertal 85 statt.