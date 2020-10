In der Innenstadt in Witten weisen Schilder bereits auf die Maskenpflicht hin. Diese wird nun deutlich ausgeweitet.

Corona Hier gilt in Witten jetzt überall die Maskenpflicht

Witten. Die Maskenpflicht in Witten wird aufgrund einer neuen Verordnung im öffentlichen Raum ausgeweitet. Wo muss die Maske jetzt getragen werden?

Die Maskenpflicht wird in Witten aufgrund einer neuen Allgemeinverfügung des EN-Kreises ab dem 29. Oktober deutlich ausgeweitet. Die Stadt ruft die Bürger dazu auf, diese Pflicht einzuhalten und den „Mund-Pulli“ überall dort aufzusetzen, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten kann.

Ab sofort gilt in Witten in den Stadtteilen an folgenden Orten die Maskenpflicht:

Witten-Mitte

Husemannstraße – Bergerstraße – Breitestraße – Crengeldanzstraße (ab Breitestraße) – Ardeystraße (bis Schlachthofstraße) – Schlachthofstraße – Pferdebachstraße (von Schlachthofstraße bis Ardeystraße) – Ardeystraße (von Pferdebachstraße bis Husemannstraße). Dazu kommen außerdem der Bahnhofsvorplatz und der zentrale Omnibusbahnhof.

Annen

Stockumer Straße (ab Freiligrathstraße) – Freiligrathstraße und Westfeldstraße (jeweils von In den Höfen bis Stockumer Straße) – Hamburgstraße, einschließlich Marktplatz Annen – Märkische Straße – Bebelstraße – Geschwister-Scholl-Straße (von Bebelstraße bis Kreisstraße) – Westfalenstraße ab v. Erlenweg – Annenstraße (von Erlenweg bis Westfalenstraße) – Holzkampstraße (von Annenstraße bis Leibnizstraße) – Robert-Koch-Straße – Ardeystraße (von Kohlensiepen bis Neuer Weg) – Holzkampstraße (von Ardeystraße bis Eckardtstraße) – Willy-Brandt-Straße.

Bommern

Bodenborn (von Kapellenstraße bis Alte Straße) – Bommerfelder Ring (von nördlicher Einmündung in Bodenborn bis Max-Liebermann-Straße).

Herbede

Meesmannstraße (von Vormholzer Straße bis Kirchstraße) – An der Wabeck (v. Vormholzer Straße bis Kirchstraße) – Vormholzer Ring (von Karl-Legien-Straße bis Otto-Hue-Straße, sowie Wege zur Schule) – Karl-Legien-Straße (von Vormholzer Ring bis Otto-Hue-Straße, sowie Wege zur Schule).

Heven

Hellweg (von Haldenweg bis Friedrich-List-Straße) und Haldenweg.

Sonnenschein

Almstraße (von Sandstraße bis Sonnenschein).

Stockum

Hörder Straße zwischen den Hausnummern 294 (Netto) und 366 (Katholische Kirche Stockum) – Pferdebachstraße (von Hörder Straße bis Helfkamp).

Die genannten Bereiche werden in den kommenden Tagen noch mit Schildern markiert, damit direkt ins Auge fällt, wo die Maske getragen werden muss.

