In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere in Not

Tiere in Not Herrchen tot: Labrador Bob wartet noch immer auf neues Heim

Witten. Schon seit zwei Monaten muss Bob bei der Arche Noah in Witten ausharren. Sein Herrchen ist verstorben. Wer hat Platz für den lieben Labrador?

Noch immer wartet der freundliche Labradorrüde Bob bei der Arche Noah in Witten auf eine neue Familie. Findet er wirklich kein neues Zuhause?

So kann man die Arche Noah in Witten erreichen

Was für ein hübscher Kerl! Findet sich wirklich kein neues Zuhause für ihn? Foto: Arche Noah

Der sechsjährige kastrierte Rüde kam vor rund zwei Monaten zur Arche Noah, weil sein Besitzer schwer erkrankt war – inzwischen ist er verstorben. In seinem früheren Zuhause lebte Bob weitgehend im Haus und Garten. Deswegen ist es mit seiner Leinenführigkeit nicht weit her. Er zieht bei Spaziergängen sehr – seine neuen Besitzer sollten daher „standfest“ sein.

Ansonsten ist Bob aber ein schöner und lieber Kerl, der sich gerne ein paar Streicheleinheiten abholt. Menschen und Hündinnen mag er gern, Rüden und Katzen allerdings nicht so sehr.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 39 03 77 und 02302 57 55 8.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten