Herrchen ist gestorben - wer hat nun Platz für Kiro?

Witten Kiro trauert, denn sein Herrchen ist gestorben. Nun sucht die Arche Noah Witten ganz dringend ein neues Zuhause für den hübschen, kleinen Kerl.

Heute sucht die Arche Noah in Witten ein neues Zuhause für Kiro.

Kiro ist ein achtjähriger Australian-Shepherd-Mix. Der liebe und verträgliche Rüde braucht eine neue Familie, weil sein Besitzer leider verstorben ist.

Kiro hat von Geburt an eine Fehlstellung am Vorderbein, sie bereitet ihm aber keinerlei Einschränkungen. Gesucht wird für den hübschen Mischling ein Zuhause, in dem keine kleinen Kinder leben.

So bekommt man Kontakt zur Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Mehr Informationen gibt es unter 02302 57558.

