Herbeder Oktoberfest Witten: Das ist das Programm

Witten. Nach zweijähriger Pause kehrt das Herbeder Oktoberfest nach Witten zurück. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher an den drei Tagen.

Nach zweijähriger Pause ist es wieder so weit: Das Herbeder Oktoberfest kehrt vom 30. September bis zum 2. Oktober zurück. Die Wittenerinnen und Wittener können sich auf ein buntes Programm freuen.

Los geht es am Freitag um 16.30 Uhr mit dem Umzug der Burgschützen von der Volksbank bis zur Bühne, die diesmal auf dem Parkplatz von Gassmann steht. Der Platz an der Schmiede gehört in diesem Jahr nicht zur Veranstaltungsfläche. Um 17 Uhr wird das Volksfest mit dem Fassbieranstich dann offiziell vom stellvertretenden Bürgermeister Tobias Bosselmann, dem Stadtmarketing und der Werbegemeinschaft Herbede eröffnet. Auf der Bühne sorgt das Duo „Echte Freunde“ ab 19 Uhr für musikalische Unterhaltung.

Meesmannstraße Witten steht im Fokus

Am Samstag lädt die Messmannstraße ab 14 Uhr von der Vormholzer Straße bis zur Voestenstraße zum Flanieren ein. „Wir wollen kein klassisches Oktoberfest veranstalten, sondern eine der schönsten Straßen in Witten wieder durch eine Flaniermeile erlebbar machen“, sagt Stadtmarketing-Chefin Silvia Nolte. Auf der Bühne geht es am zweiten Tag ab 16 Uhr mit Alf Trenier am E-Piano los. Das Motto des Auftritts: „Oldies but Goldies“. Ihm folgen von 19 bis 22 Uhr die „Free Bears“, die mit Country-Musik und Rock’n Roll für gute Laune sorgen sollen.

Am Sonntag startet das Oktoberfest bereits ab elf Uhr. Auf der Bühne nimmt Zauberer Sascha Lange um 14 Uhr kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die Welt der Magie. Das Trio „Caravans“ sorgt anschließend mit Swing und Bossa-Nova für den Abschluss. Das Stadtmarketing empfiehlt allen Besucherinnen und Besuchern, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten