Ein Herz für die Ukraine haben derzeit viele Menschen in Witten. Der Help Kiosk bereitet sich nun bereits auf das Eintreffen ukrainischer Flüchtlinge vor – und sucht dafür Helfer.

Solidarität Help Kiosk in Witten sucht ukrainische Muttersprachler

Witten. Der Help Kiosk in Witten bereitet sich auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Dafür sucht er Muttersprachler, die bei der Beratung unterstützen.

Der Help-Kiosk will gut vorbereitet sein, wenn Flüchtlinge aus der Ukraine in Witten ankommen. Dafür sucht das Team nun vor allem Menschen mit ukrainischen Wurzeln, die bei Beratung und Übersetzung helfen können. Mit an Bord ist auch die Vorsitzende des Integrationsrates Nataliya Koshel, selbst Ukrainerin.

„Im Moment gibt es in Witten noch keinen Ukrainischen Verein oder eine andere Organisation, die Menschen aus der Ukraine vertritt“, sagt Koshel, die seit zehn Jahren in Witten lebt. Um ein Beratungsangebot für die Menschen aufzubauen, würde die 37-jährige gerne andere in Witten lebende Ukrainer aber auch Russen ansprechen und kurzfristig zu einem Treffen einladen.

Hilfsangebote für Ukrainer geplant

Geplant ist, die Hilfsangebote im Kiosk mit Terminabsprache anzubieten. Vor allem wegen Corona aber auch, damit nicht zu viele Menschen zu lange warten müssen. „Besonders die Wittener mit ukrainischen Wurzeln können hier ihren Landsleuten direkt und organisiert helfen“, sagt Lilo Dannert vom Help Kiosk. Das Team freut sich aber auch über andere hilfsbereite Wittener, die ehrenamtlich das Team verstärken möchten.

Interessierte Helfer können sich unter info@help-kiosk.de oder nataliya.koshel@gmx.de melden.

