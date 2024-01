Hattinger Geflüchtete verlassen Unterkunft in Witten wieder

Die ursprüngliche für Hattingen zugeteilten Geflüchteten kamen in der Wittener Flüchtlingsunterkunft an der Brauckstraße unter.

Witten Rund 70 Geflüchtete aus Hattingen sind kurzzeitig in Witten untergekommen. Nun ist das Nachbarschaftsprojekt aber schon wieder beendet.

Mitte November hat Witten 69 Geflüchtete aufgenommen, die eigentlich in Hattingen unterkommen sollten. Nun hat die Nachbarstadt ihre „Gastbetten“ in der Flüchtlingsunterkunft an der Brauckstraße in Rüdinghausen wieder freigezogen.

Ursprünglich war davon die Rede, dass die Schutzsuchenden bis Ende des vergangenen Jahres in Witten unterkommen, nun ist es Ende Januar geworden. Aber schon beim Einzug hatte Hattingens Bürgermeister Dirk Glaser davon gesprochen, dass es sein könne, dass das Ganze noch verlängert wird. Der Grund, dass es überhaupt zu der Nachbarschaftshilfe gekommen ist, lag an mangelnden Kapazitäten in Hattingen.

Witten kann Aufnahmeverpflichtung nachkommen

Ursprünglich plante man dort mit einer Containerlösung, diese wurde aber nicht rechtzeitig fertig. Deshalb gingen die Verwantwortlichen Mitte Oktober auf die Stadt Witten zu. Dabei mussten einige Hürden genommen werden. Unter anderem, weil die Ausländerbehörde des EN-Kreises für Hattingen zuständig ist, Witten jedoch eine eigene hat. Nur ein paar Wochen später stand die Lösung aber und die Geflüchteten bezogen den Trakt N3 an der Brauckstraße.

„Das ist ein gutes Beispiel, wie man sich gegenseitig helfen kann“, so Wittens Bürgermeister Lars König zu der unbürokratischen Form der Nachbarschaftshilfe. Nach Angaben der Stadt hat Witten derzeit eine Erfüllungsquote von 94,47 Prozent und wird der Aufnahmeverpflichtung weiter nachkommen können.

