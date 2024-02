Handtaschenräuber macht es der Polizei leicht

Witten/Bochum Leichtes Spiel für die Ermittler: Denn der Wittener, der einer Seniorin die Tasche geraubt hatte, hat auf seiner Flucht etwas Wichtiges verloren.

Buchstäblich dumm gelaufen ist es für einen 19-jährigen Wittener, der einer Seniorin in Bochum am Mittwoch (31.1.) die Handtasche geraubt hat.

Wittener wollte mit seiner Beute flüchten

Die 76-jährige Bochumerin war am frühen Nachmittag zu Fuß in Langendreer unterwegs, als ein junger Mann plötzlich versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Es kam zum Gerangel. Die Seniorin blieb zwar unverletzt, doch dem Räuber gelang es, die Tasche an sich zu bringen. Als er dann mit seiner Beute flüchten wollte, hatte er die Rechnung allerdings ohne den Ehemann (78) der Bochumerin gemacht. Der nahm prompt die Verfolgung des Täters auf. Zwar konnte er ihn nicht mehr erwischen, doch bei der hektischen Flucht fiel dem Räuber die eigene Geldbörse aus der Tasche.

Für die hinzugerufenen Polizeibeamten war es nun ein Leichtes, den Tatverdächtigen zu identifizieren: In der Börse steckten seine Ausweispapiere. Noch am Nachmittag nahmen sie den polizeibekannten 19-Jährigen in Witten fest. Er führte ein Messer und ein Reizstoffsprühgerät mit sich.

Das Kriminalkommissariat 32 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

