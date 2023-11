Zahlreiche Lichtinstallationen erhellen den Weg rund um den Hammerteich in Witten, hier ein Bild der Veranstaltung im vergangenen Jahr.

Veranstaltung Hammerteich in Witten erstrahlt erneut im Lichterglanz

Witten. Bereits zum dritten Mal findet am Wittener Hammerteich die Aktion „Leuchten und Glühen“ statt. Es gibt auch neue Infos rund um das Gewässer.

Mittlerweile gehört es in der Adventszeit schon zur Tradition. Bereits zum dritten Mal findet am Sonntag, 3. Dezember, von 17 Uhr bis circa 19.30 Uhr die Veranstaltung „Leuchten und Glühen“ am Wittener Hammerteich statt.

Der Hammerteich e.V. wird zahlreiche Fackeln und Lichtobjekte rund um das Gewässer platzieren und die Wege um den Hammerteich erhellen. Fehlen dürfen bei den eiskalten Temperaturen natürlich auch Glühwein und Punsch nicht. Besucherinnen und Besucher können sich an zwei Ständen von innen mit den warmen Getränken wärmen.

ESW Witten bereitet Machbarkeitsstudie vor

Gleichzeitig will der Verein über die Entwicklungen des Hammerteichs informieren. Derzeit bereite die Entwässerung Stadt Witten (ESW) die Ausschreibung einer Machbarkeitsstudie vor. Diese soll Optionen aufzeigen, wie der Hammerteich saniert werden kann. Erste Pflegemaßnahmen zum Erhalt des Gewässers seien dabei bereits eingeleitet worden. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass das Event bei Regen oder Sturm nicht stattfinden kann und verschoben wird.

