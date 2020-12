Witten. Die Modekette H&M will einige ihrer Filialen bald aufgeben. Für den Wittener Laden in der Stadtgalerie gibt es – für den Moment – Entwarnung.

Die Ankündigung des Modeunternehmens H&M, im kommenden Jahr in Deutschland 250 Filialen zu schließen, lässt auch in Witten Schlimmes erahnen. Bekannt wurde, dass der Standort in Herne aufgegeben wird, während der H&M-Store im nahen Bochumer Ruhrpark gerade modernisiert und auf das Fünffache vergrößert wird. Laut einer Sprecherin der Modekette steht die Filiale in Witten „zum jetzigen Zeitpunkt“ aber nicht auf der Streichliste des Konzerns.

H&M ist einer der Hauptmieter in der Stadtgalerie – und seit deren Eröffnung 2009 dabei. 2019 hat die Modekette den Mietvertrag für das Ladenlokal über zwei Etagen noch einmal verlängert. Inzwischen hat Wittens Einkaufszentrum mit zunehmenden Leerständen zu kämpfen. Vor allem Modegeschäfte, wie C&A oder Esprit, haben die Mall verlassen. „Die Stimmung bei uns ist bedrückend“, schildert eine H&M-Mitarbeiterin die Situation.

H&M ist mit der Kundschaft in Witten zufrieden

Auf Nachfrage unserer Redaktion gibt das Modehaus aber Entwarnung. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir mit dem Standort Witten zufrieden“, heißt es aus der Hamburger Pressestelle von H&M. „Wir freuen uns, dass die modebegeisterten Wittener unser Angebot gut annehmen.“

In Herne schließt die H&M-Filiale in der Innenstadt nach „gescheiterten Mietverhandlungen“, so die Modekette. Im Ruhrpark baut das Unternehmen gerade um : Die Verkaufsfläche wächst um 500 auf 2500 Quadratmeter. Und sie erhält einen neuen Akzent – die „Home-Abteilung“ mit Artikeln rund um das Thema Wohnen, wie Möbel, Tagesdecken, Handtücher oder Deko. Vor zwei Monaten, bei der Präsentation der Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2020, hatte H&M verkündet, dass die Zahl der Filialen im kommenden Jahr um rund 250 verringert werden soll. Insgesamt verfügt H&M über rund 5000 Filialen in 74 Ländern weltweit.

