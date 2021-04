Grüner Kornmarkt: Wittener Initiative sammelt Unterschriften

Der Kornmarkt in Witten muss grün werden – das fordern auch die Mitglieder der Bürgerinitiative „Grüner Kornmarkt“. Das Plakat stammt vom Bündnis „Auf Witten“. (Archivbild)

Witten. Die Bürgerinitiative „Grüner Kornmarkt“ sucht Unterstützer für ihr Projekt. Die Mitglieder wollen einen Ort der Begegnung für Wittener schaffen.

Die Bürgerinitiative „Grüner Kornmarkt“ setzt sich dafür ein, dass der zentrale Platz in Witten eine begrünte Kultur- und Begegnungsstätte wird. Am Freitag, 9. April, sammeln die Mitglieder Unterschriften für ihr Projekt. Ab 13 Uhr stehen sie vor Kaufland.

Die Bürgerinitiative, die sich 2019 gründete, ist aus den Gruppen „Aufstehen“ und „Transition Town Witten“ erwachsen. Als Vision für den Kornmarkt verfolgen die Mitglieder „klimatische, ökologische und am Gemeinwohl orientierte Prinzipien“, heißt es in einer Mitteilung. Mit ihrer Skizze wollen sie eine Alternative zum städtischen Bebauungsplan schaffen.

Es liegen auch Unterschriftenlisten in Wittener Geschäften aus

Um sein Vorhaben zu vertreten, plant der „Grüne Kornmarkt“ ein Bürgerbegehren, und sammelt dafür Unterschriften. Die Corona-Pandemie habe die Aktion allerdings ins Stocken gebracht, heißt es in der Mitteilung der Initiative. Nun liegen in einigen Geschäften in der Wittener Innenstadt Unterschriftenlisten für interessierte Bürger aus: Wollladen Vogt (Johannisstr. 18), Füllbar (Ruhrstr. 10), Reformhaus (Ruhrstr. 13) und Mr. Somit (Bahnhofstr. 48).

Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich das Formular herunterzuladen, auszufüllen und in der Füllbar in eine Box zu werfen. Das Dokument gibt es auf dieser Website: transition-town-witten.jimdofree.com.

„Wir benötigen noch circa 1000 Unterschriften, um das Bürgerbegehren einzureichen“, sagt Carsten Samoticha von der „Aufstehen“-Bewegung, „danach wird es wieder eine Bürgerversammlung geben. Wir sind zuversichtlich und freuen uns über das Engagement der Wittener“.