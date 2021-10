Grüne in Witten loben ersten Pop-up-Radweg

Witten. Die Grünen haben den ersten Pop-up-Radweg an der Dortmunder Straße in Witten getestet. Was die Partei lobt und wo sie Verbesserungsbedarf sieht.

Die Grünen in Witten loben den neuen Pop-up-Radweg an der Dortmunder Straße. „Die gelb markierten Radstreifen sind breit genug für Überholvorgänge per Rad und bieten genügend Abstand zum fließenden Verkehr“, sagt Vorstandsmitglied Joachim Drell. Mit zwei Metern sei es der breiteste Radweg in der Stadt.

Grüne in Witten sehen weiter Nachholbedarf im Radverkehr

Allerdings sieht Drell auch noch Verbesserungsbedarf. „Der Radstreifen ist auf beiden Seiten der Straße nur 500 Meter lang. Danach geht es im fließenden Autoverkehr weiter.“ Insgesamt ist er aber zufrieden, dass die Maßnahme nach dem Antrag der Grünen gemeinsam mit der SPD schnell verwirklicht wurde.

Dennoch müsse man auch in Zukunft weiter in die Radinfrastruktur investieren. Das Tempo, in denen der Pop-up-Radweg installiert wurde, würden sich die Grünen auch anderorts wünschen. Der Nachholbedarf im Radverkehr bleibe nach wie vor groß.

