Auf dem Dach des Ardex-Logistikzentrums in Witten gibt es eine 3.200 Quadratmeter große Photovoltaik-Anlage. 2022 wurde sie in Betrieb genommen.

Witten Die Grünen im Rat der Stadt Witten wollen eine Photovoltaik-Anlage auf dem Lärmschutzwall an der A43 errichten lassen. Wäre das möglich?

Gibt es die Möglichkeit, eine Freiflächen-Photovoltaik-Anlage auf dem Lärmschutzwall an der A43 zu installieren? Das will die Fraktion der Grünen von der Verwaltung der Stadt Witten wissen und hat daher einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Fraktion betont: Nach einer Änderung im Baugesetz wäre ein Solarpark an diesem Standort grundsätzlich rechtlich zulässig.

Der Lärmschutzwall wird parallel zur A43 und der Kleinherbeder Straße in Witten gebaut. Foto: Jonas Richter / FUNKE Foto Services

Witten könnte am Ertrag beteiligt werden

Ob und wie mit der Errichtung des Erdwalls auch eine Freiflächen-Photovoltaik installiert werden kann, könne die Stadt in Zusammenarbeit mit dem Bauträger prüfen, heißt es in dem Antrag. Dies könnte etwa in Form einer Angebotsplanung erfolgen - unter wirtschaftlicher Beteiligung der Kommune am Ertrag der Anlage.

Lesen Sie auch

„Die Abstandsflächen entlang der Autobahnen bieten besonders viel Potenzial für die unbürokratische Errichtung von Photovoltaik-Anlagen. Diese Möglichkeit sollten wir an geeigneten Stellen nutzen und so auch in Witten dazu beitragen, den Ausbau voranzutreiben“, sagt Ralf Schulz, grünes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klima. Selbstverständlich sei nach Antrag der Grünen der Schallschutz der Wittener Bevölkerung an dieser Stelle weiterhin sicherzustellen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Witten verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten