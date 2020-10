Grippe: Apotheken und Praxen in Witten geht Impfstoff aus

Witten. In Coronazeiten wollen sich mehr Leute als sonst gegen Grippe impfen lassen. In Praxen und Apotheken gibt es aber schon Engpässe beim Impfstoff.

Die ältere Dame, die jetzt zu ihrer Hausärztin nach Rüdinghausen kam, um sich gegen Grippe impfen zu lassen, hatte Pech. Der Ärztin ist der Impfstoff ausgegangen. Mitte November rechne sie mit einer neuen Lieferung, sagte sie der Patientin. Das dürfte kein Einzelfall sein.

Ärzte, die Anfang des Jahres nicht genug Impfstoff bestellt hätten, müssten jetzt mit mehreren Wochen Wartezeit rechnen, sagt Burkhard Waimann, Inhaber der Wittener Rathaus-Apotheke. Er rechnet Ende Oktober, Anfang November mit neuem Impfstoff für Arztpraxen, die jetzt anfragten, weil sie Nachschub benötigten.

Auch Privatpatienten, die jetzt in die Apotheken gingen, um Impfstoff zu kaufen, den sie mit zu ihrem Arzt nehmen wollten, müssten in Witten derzeit mit Engpässen rechnen, so Waimann. „Die Großhändler können auch nicht liefern.“ Der Apotheker betont, dass es kein Problem sei, sich ein oder zwei Wochen später impfen zu lassen.

Hausarzt aus Witten: „In ein paar Wochen haben wir auch nichts mehr“

Nicht nur in Witten, sondern auch in Hattingen stellen Hausärzte fest, dass Menschen aufgrund der Coronalage nach einer Grippeimpfung fragen, die in normalen Zeiten nicht zu den Gruppen gehören, denen eine Impfung angeraten wird, sprich Menschen ab 60, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, medizinischem Personal und Menschen mit chronischen Krankheiten.

Auch zum Wittener Hausarzt Dr. Klaus-Werner Pötter kommen derzeit jüngere Menschen, die sich in Corona-Zeiten vorsorglich gegen Grippe impfen lassen möchten. „Dies wird ja auch empfohlen“, sagt der Mediziner. Pötter betont, dass seine Gemeinschaftspraxis schon viel Impfstoff bestellt habe. „Aber die Nachfrage ist sehr groß. In ein paar Wochen haben wir auch nichts mehr.“

Impfstoff schützt gegen vier Virus-Varianten Wer sich gegen die saisonale Grippe impfen lassen möchte, muss dies jedes Jahr tun. Denn Jahr für Jahr setzen sich andere Grippeviren durch. Vor jeder Saison werden die Grippeviren weltweit untersucht, die sich in Umlauf befinden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sammelt diese Daten und legt die Zusammensetzung für den Impfstoff fest. Derzeit schützt der Grippeimpfstoff gegen vier Virus-Varianten. Nicht jeder, der sich mit Grippeviren infiziert, zeigt Krankheitszeichen. Ein Drittel merke so gut wie nichts von der Ansteckung, so die Barmer-Krankenkasse. Ein weiteres Drittel erkranke leicht. Etwa ein Drittel der Infizierten treffe die Grippe schwer.

Was den Arzt ärgert: Vor einigen Wochen wurde seiner Praxis in einem Schreiben der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Westfalen-Lippe mitgeteilt, dass nicht mehr Menschen gegen Grippe geimpft werden sollten als im vergangenen Jahr – „nur eine kleine Menge darüber“ sei erlaubt. „Weiteren Impfstoff müsste ich als Arzt dann aus der eigenen Tasche bezahlen.“ Es gehe ums Geld, betont der Mediziner.

Apotheker in Witten dürfen keine Grippeschutz-Impfung durchführen

Auf weiteren Impfstoff wartet auch Apothekerin Monika Achternbosch von der Central-Apotheke an der Hörder Straße. Sie rechnet Ende Oktober, Anfang November mit neuem Impfstoff. „Aber das ist auch noch nicht gewiss. Derzeit haben wir nichts mehr.“ Die Apothekerin beruhigt jedoch: „Der Höhepunkt der Grippewelle ist üblicherweise im Januar, Februar, März.“ Da sei der November eigentlich ein optimaler Zeitpunkt für eine Impfung – „wenn es Impfstoff gibt“.

Apothekerin Dorothe Werner, Sprecherin der Apotheker im EN-Kreis, weist daraufhin, dass in Wittener Apotheken nicht gegen Grippe geimpft wird. „Das dürfen wir nicht. Es handelt sich noch um ein Pilotprojekt, an dem sich unter anderem Apotheken in Münster sowie Kollegen aus dem Kammerbezirk Nordrhein beteiligen.“