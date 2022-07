Graureiher begegnet Leser aus Witten auf der Muttentalstraße

Witten. Leser Siegfried Boldt hat eine Begegnung mit einem Graureiher im Muttental im Bild festgehalten. Das ist dem Wittener besonders aufgefallen.

Nanu, wer spaziert denn da über das marode Pflaster der Muttentalstraße? Ein Graureiher ist Leser Siegfried Boldt begegnet, als er über Steinhausen runter ins Muttental radelte.

„Der Graureiher stolzierte auf dem Asphalt und war gar nicht wie üblich scheu“, schreibt Boldt unter sein Foto aus dem Muttental, wo man auf Schritt und Tritt an die Bergbauhistorie erinnert wird. Nicht mal ein Auto konnte den vermutlich an der Ruhr oder am Kemnader See ansässigen Vogel verscheuchen. Boldt: „Erst als ich weiter radelte, ist er abgeflogen, aber nur ein paar Meter. Da hat er wohl einen Frosch oder eine Maus im Gebüsch gesehen.“ Danke für dieses schöne Bild!

Da stieg er wieder in die Lüfte, der Graureiher im Wittener Muttental. Foto: Siegfried Boldt

