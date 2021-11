Benno Jacobi beim Sprayen: Die Zahlen an einer Wand der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Herbede belegen die Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche.

Kirche Graffiti an Kirche in Witten-Herbede erinnert an Missbrauch

Witten. Erst haben Unbekannte die Kirchentür besprüht. Die Tat nutzt die Pfarrei St. Peter und Paul in Witten - und erinnert an Missbrauchsopfer.

Benno Jacobi hat die katholische Kirche St. Peter und Paul in Witten-Herbede besprüht. Warum denn das? Das Pfarrgemeinderatsmitglied hat sich mit dem Graffiti an einer Aktion des Pastoralteams beteiligt – es geht um die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche.

Eine andere Kirche der Pfarrei, nämlich das Hauptportal von St. Januarius in Niedersprockhövel, haben Unbekannte besprüht. Die Zahlen 216.000 und 330.000 prangen seit Anfang Oktober auf der Kirchentür. Diese Zahlen entsprechen exakt den Angaben eines Untersuchungsberichts über das Ausmaß sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche Frankreichs. Demnach sei von geschätzt 216.000 Menschen auszugehen, die Opfer einer solchen, durch Geistliche und andere kirchliche Mitarbeiter verübten Straftat geworden sind. Die Zahl liegt laut Untersuchungsbericht sogar bei bis zu 330.000 Opfern, werden die Handlungen hinzugerechnet, die im Umfeld der Kirche geschehen sind.

Pfarrer: „Das macht kleinlaut und beschämt uns"

Die so genannte MHG-Studie, die von einem Forschungsverbund universitärer Institute zwischen 2014 und 2018 erstellt wurde, hat für die Bistümer in Deutschland 3677 Fälle ermittelt, in denen Minderjährige Opfer sexuellen Missbrauchs geworden sind.„Die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher ausfallen“, sagt der Herbeder Pfarrer Holger Schmitz. „Wenn wir bedenken, dass hinter jeder dieser Zahlen ein persönliches Schicksal steht und widerfahrenes Leid, dann macht das kleinlaut und es beschämt uns.“

Als besonderes Statement zum Start in den Advent steht nun „Seid wachsam!“ mitsamt den Zahlen auch an einer Wand in Herbede. Um keine bleibenden Schäden zu verursachen, ist es übrigens Sprühkreide – also abwaschbare Farbe.

