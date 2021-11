Gottesdienst Himmelwärts in Witten startet mit Astrophysiker

Witten. Endlich geht es wieder „Himmelwärts“. Die Creative Kirche veranstaltet wieder ihren Stadtgottesdienst im Saalbau Witten. Zu Gast ist ein Promi.

Die Creative Kirche feiert den ersten Stadtgottesdienst seit Beginn der Corona-Pandemie. Dabei ist der Astrophysiker Heino Falcke bei „Himmelwärts“ am Sonntag, 7.11., um 18 Uhr im Saalbau Witten zu Gast.

Mit dem ersten Foto eines schwarzen Lochs gelang ihm 2019 eine wissenschaftliche Sensation. Trotzdem glaubt Falcke an die göttliche Vernunft und an einen vernünftigen Gott. Mit rheinischem Humor und ostpreußischer Dickköpfigkeit gelang es ihm, dieses weltweite Forschungskooperation auf die Beine zu stellen. Im Namen des niederländischen Königs wurde er für seine wissenschaftlichen Verdienste zum Ritter ernannt. Falcke ist Professor in Nimwegen und Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut in Bonn. Sein Buch „Licht im Dunkeln“ ist ein Bestseller.

Begleitet wird Falcke von Gitarrist und Songwriter Lothar Kosse, der Sängerin Miriam Schäfer und der Himmelwärts-Band. Es moderiert Matthias Kleiböhmer. Der Stadtgottesdienst Himmelwärts findet im Winter immer am ersten Sonntag im Monat statt. Der Eintritt ist frei.

