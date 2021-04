Glätte: Auto kommt auf der A 43 bei Witten ins Schleudern

Witten. Ein Auto ist auf der A 43 bei Witten wegen Glätte ins Schleudern geraten und prallte in ein Schutzblech. Die Fahrerin (20) wurde leicht verletzt.

Wegen Glätte ist es am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn 43 bei Witten zu einem Unfall gekommen. Eine 20-Jährige aus Gevelsberg ist nach derzeitigen Erkenntnissen wegen überfrierender Nässe ins Schleudern geraten. Die junge Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus.

Nach Angaben der Polizei war die Autofahrerin in Fahrtrichtung Münster auf der linken Spur unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Heven kam das Auto wegen der Glätte ins Schleudern, rutschte über die rechte Fahrspur in die dortige Schutzplanke und prallte zurück auf die linke Spur. Andere Fahrzeuge waren bei dem Unfall nicht beteiligt.

Fahrstreifen Richtung Münster war gesperrt

Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde der linke Fahrstreifen Richtung Münster gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei. Zur Sicherheit wurde die Fahrbahn auch erneut gestreut. Der Unfall ereignete sich gegen 5.21 Uhr. Laut WDR-Stauradar staute sich der Verkehr gegen 7 Uhr auf einer Länge drei Kilometern.

Insgesamt kam es in Nordrhein-Westfalen in der Nacht auf Donnerstag nur zu sehr wenigen witterungsbedingten Unfällen, wie diverse Leitstellen der Polizei am Morgen berichteten. In einigen Bereichen habe es zwar Bodenfrost gegeben, insgesamt sei die Verkehrslage aber ruhig gewesen, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle.