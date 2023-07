Gewinnen Sie einen WAZ-Tisch bei der Wittener Tafelmusik

Gut besucht ist die Wittener Tafelmusik in jedem Jahr, sofern das Wetter mitspielt. Wie 2022 wird auch diesmal wieder zwischen Stadtgalerie und Berliner Platz gespeist und getrunken. Und natürlich gibt es ein Rahmenprogramm mit Musik, wofür hier gerade applaudiert wird.

Witten. Die 16. Wittener Tafelmusik wirft ihren Schatten voraus. Die WAZ ist wieder dabei. Wir vergeben bei einem Gewinnspiel einen Tisch für acht Gäste.

Alle Daheimgebliebenen oder Urlaubsrückkehrer dürfen sich jetzt wieder auf die Wittener Tafelmusik freuen. Am Samstag, 22. Juli, ist es so weit. Natürlich ist die WAZ Witten auch dabei. Wir vergeben wieder einen der Tische an unserer Leserinnen und Leser. Machen Sie mit bei unserem Gewinnspiel.

Zum 16. Mal heißt es mitten in den Sommerferien „Tischlein deck dich“ in der Fußgängerzone. Wie schon im Vorjahr können die Besucherinnen und Besucher von 17 bis 22 Uhr zwischen Stadtgalerie und Berliner Platz fürstlich speisen. Nudelsalat, Käsesticks, Frikas, Pilsken und Hugo bitte nicht vergessen!

Die Gäste bringen ihre mit Liebe zubereiteten Speisen selbst mit. Das ist das Erfolgsrezept der Wittener Tafelmusik. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Denn genau das ist das Erfolgsrezept der kulinarischen City-Veranstaltung: Die Gäste bringen ihr Essen und Trinken selbst mit. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Anders als in früheren Jahren stellt das Stadtmarketing inzwischen aber alle Tische, insgesamt 55 für jeweils acht Personen. Die kann man sich ab sofort reservieren lassen.

WAZ Witten vergibt einen Tisch für acht Personen

Die WAZ Witten vergibt ebenfalls einen Tisch für acht Personen. Wir stellen auch ein paar Snacks. Ansonsten gilt auch hier das Prinzip, das dieses Event zum beliebten Dauerbrenner macht. Die Menschen bringen mit, was sie mögen. Unser Gewinnspiel läuft vom 1. bis 12. Juli auf waz.de/tafelmusik.

Neben Speis und Trank gibt’s wie immer ein musikalisches Rahmenprogramm. Es spielen unter anderem Ruhr-Piper Björn Frauendienst, genau, der mit dem Dudelsack, Sängerin Simone Voß ist dabei und Elvis-Interpret Shaky Everett. PS.: Das für diesen Samstag (1. Juli) an der Burgruine Hardenstein angekündigte Ruhr-Picknick wurde wegen einer schlechten Wettervorhersage abgesagt.

Tischbuchungen für die Tafelmusik werden ab sofort beim Tourist- & Ticket-Service auf dem Rathausplatz entgegengenommen. Eine Buchung ist verbindlich und kostet 25 Euro pro Tisch. Weitere Infos auf www.stadtmarketing-witten.de/entdecken-erleben/veranstaltungen/tafelmusik.

