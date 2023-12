Geschäfte in Wittener Fußgängerzone werden länger beliefert

Hatte Probleme mit den kurzen Anlieferungszeiten: Der Regionalladen Grüne Perle an der Bahnhofstraße in Witten.

Witten. Bislang konnten Geschäfte in der Wittener City nur vormittags beliefert werden. Das wird sich ändern. Läden wie die „Grüne Perle“ freut das.

Die Läden in der Fußgängerzone in der Wittener Innenstadt, also in der Bahnhofstraße, der Marktstraße und der Berliner Straße, können ab sofort auch abends beliefert werden. Die dazugehörigen Schilder wurden nun aufgehängt.

Bisher war die Anlieferung nur vormittags von 7 bis 11 Uhr möglich. Dies wird nun um ein zweites Zeitfenster zwischen 19 und 21 Uhr ergänzt.

Dieser Vorschlag der Verwaltung entstand in Abwägung zahlreicher Interessen, etwa von Anwohnern, Händlern und deren Kundschaft, sowie den Fahrzeiten der Straßenbahn. Wichtige Faktoren waren die Möglichkeit zum Be- und Entladen, die Sicherheit der Menschen in der Fußgängerzone sowie der Schutz vor übermäßiger Lärmbelastung. Damit wurde ein Beschluss aus der Politik umgesetzt.

Zuletzt hatte es von einigen Läden Beschwerden gegeben. So gab es etwa beim Regionalladen „Grüne Perle“ immer wieder Probleme, da deren Großhändler die Waren nur zwischen 20 und 22 Uhr ausfahren könne. Die Stadt hatte dem Geschäft kurzerhand eine Ausnahmegenehmigung erteilt, die zunächst bis Ende des Jahres galt.

