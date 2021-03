Gericht Gericht verurteilt Wittener wegen Griff in Tankstellen-Kasse

Witten. Ein Wittener soll sich als Kassierer einer Tankstelle an der Kasse bedient haben. Der Verhandlung blieb er fern. Verurteilt wurde er trotzdem.

Weil er in die Kasse gegriffen hatte, wurde am Montag ein 27-Jähriger Mann aus Witten vor dem Amtsgericht Bochum zu 2000 Euro Geldstrafe verurteilt. Als Kassierer arbeitete er in einer Tankstelle – und steckte sich nach Überzeugung der Richterin 256 Euro ein. Der Verhandlung blieb der Angeklagte fern.

Gericht verurteilt Angeklagten wegen Diebstahl und Unterschlagung

Daraufhin verurteilte ihn die Richterin zum Strafbefehl von 2000 Euro wegen Diebstahl und Unterschlagung. Der Mann war bereits wegen anderer Vermögensdelikte vorbestraft. Außerdem muss der Verurteilte die unterschlagenen 256 Euro zurückzahlen. Seinen Job in der Tankstelle verlor er wegen der Tat.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.