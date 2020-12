In Witten finden an Weihnachten keine Gottesdienste statt.

Weihnachten Gemeinden in Witten sagen Weihnachts-Gottesdienste ab

Witten. Auch die katholischen Gemeinden in Witten sagen bis zum 10. Januar alle Gottesdienste ab. Auch an Heiligabend wird nur online gebetet.

Alle katholischen Kirchengemeinden in Witten haben sich dazu durchgerungen, die Präsenzgottesdienste bis einschließlich 10. Januar 2021 ausfallen zu lassen. „Die immer mehr steigenden Coronazahlen zwingen uns zu diesem Schritt“, so Pfarrer Friedrich Barkey, Leiter des Pastoralen Raumes Witten. „Nach Beratung mit den verantwortlichen Gremien mussten wir diese schwere Entscheidung treffen.“ Er empfiehlt die die Teilnahme an den virtuellen Gottesdiensten (Livestreaming) über die Homepage www.katholisch-in-witten.de.

Auch die zum Bistum Essen gehörende Pfarrei St. Peter und Paul sagt die Präsenzgottesdienste an Weihnachten und Sonntagen bis 10. Januar ab. Die Werktagsgottesdienste werden zunächst beibehalten. Am Heiligen Abend werden die Kirchen für das persönliche Gebet von 9 bis 16 Uhr geöffnet sein. Die Verantwortlichen bitten die Gläubigen, beim Besuch einer Kirche auf die Hygieneregeln zu achten. Ein Livestream kann auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei (youtube.com/ppherbede) angeschaut werden.

