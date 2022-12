Gemeinden in Witten planen Heiligabend für Bedürftige

So wie hier im letzten Jahr (v.l.) Patrick, Peter und Bernhard sollen die Menschen in Witten auch diesmal wieder kleine Geschenke an der St.-Vinzenz-von-Paul-Gemeine erhalten

Witten. Damit Weihnachten niemand alleine ist, gibt es in Witten wieder einmal eine ganz besondere Aktion. Nicht nur für Essen und Trinken ist gesorgt.

Weihnachten soll niemand alleine sein. Unter diesem Motto bereitet der Ökumenische Arbeitskreis Witten derzeit wieder einmal eine schon traditionelle Aktion an Heiligabend für Bedürftige vor.

Mit Helferinnen und Helfern aus den evangelischen und katholischen Gemeinden wird der Arbeitskreis am 24. Dezember im Pfarrsaal der St.-Vinzenz-von-Paul-Gemeinde zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr Kaffee und Kuchen sowie heiße Suppen ausgeben. Das Angebot am St.-Vinzenz-Von-Paul-Platz 1 richtet sich an Menschen, die einsam sind oder sich selbst nicht viel leisten können. Zudem gibt es eine Weihnachtstüte und ein verpacktes Essen, wovon rund 200 bereit stehen.

Aktion in Witten hat lange Tradition

Die Aktion wird mittlerweile seit über 50 Jahren durchgeführt. Die Initiative ging damals von den Pfarrern Heribert Hunold und Karl-Heinz Grenner sowie Irmgard Pahl aus. Durch die Corona-Pandemie musste vor zwei Jahren das Programm etwas eingeschränkt werden. In diesem Jahr soll es aber nun auch wieder möglich sein, sich gemeinsam im Pfarrsaal aufzuhalten und ein paar besinnliche Stunden zu verbringen.

Damit das Ganze auch in der Zukunft weiter veranstaltet werden kann, braucht der Arbeitskreis viele helfende Hände. Wer bei den letzten Vorbereitungen am 20. Dezember ab 15.30 Uhr und bei der eigentlichen Aktion an Heiligabend am mithelfen will, kann sich bei Martin Jakel unter 02302-68365 oder per Mail (jakel-witten@t-online.de) melden.

