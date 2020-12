Geldautomaten sind ein begehrtes Ziel für Diebe, jedoch nimmt in Witten die Zahl der Aufbruchsversuche ab. Lediglich zwei Taten in diesem Jahr sind in Witten bekannt: Am 7. März wurde der Geldautomat in der Filiale der Deutschen Bank an der Wideystraße gesprengt. Am 23. November haben Unbekannte außerdem den Geldautomat der Volksbank im Kaufland-Supermarkt aufgebrochen. Von den jeweiligen Tätern fehlt in beiden Fällen jede Spur.

Eine Zeit lang hatte Witten mehrere Sprengungen von Automaten zu verzeichnen. „Aber während der Coronazeit haben diese Taten abgenommen“, so Polizei-Sprecher Volker Schütte. Teilweise hat die Polizei dafür Täter aus den Niederlanden verantwortlich gemacht. Außerdem verurteilte im September das Landgericht Hagen eine Bande, die auf frischer Tat ertappt worden war. Und die Banken haben umgerüstet: „Unsere Automaten sind mit der Anti-Gas-Technik ausgestattet“, sagt Thomas Schröter von der Volksbank Bochum/Witten. Wenn jemand Gas einleite, greife eine Sicherheitstechnik, die das explosive Gemisch neutralisiere.

Täter brachen über das Flachdach in das Kaufland-Gebäude in Witten ein

Der wohl heftigste Fall einer Geldautomaten-Sprengung in Witten: An der Aral-Tankstelle in Herbede wurde das Geldausgabegerät im November 2016 aus der Wand gesprengt. Foto: Vaupel

Dabei ist ein Geldautomat seines Bankinstituts erst vor Kurzem beschädigt worden. In der Nacht zum 23. November sind Unbekannte in den Kaufland-Supermarkt an der Breite Straße eingebrochen – und zwar über das Flachdach. Den Automaten konnten die Täter „in einer für uns ungewöhnlichen Art und Weise“ aufbrechen, so Schröter. Zurzeit sieht man noch, dass die vordere Abdeckung des Geräts fehlt. Über die Schadenshöhe macht die Volksbank keine Angaben.

Auch das Dach der Filiale in Witten wurde beschädigt, bestätigt die Kaufland-Pressestelle. Eine Firma, die den Schaden beheben soll, wurde bereits beauftragt.

McFit-Kunde störte Einbrecher

Weder für den Kaufland-Fall noch für die Sprengung des Geldautomaten in der Deutschen Bank-Filiale an der Wideystraße hat die Polizei die Täter ermitteln können. Am frühen 7. März waren Anwohner durch einen lauten Knall geweckt worden und sahen noch, wie zwei Männer in einem schwarzen, stark motorisierten Pkw flüchteten. Ein weiterer Tatversuch ereignete sich am 4. April 2019, als Unbekannte sich im Vorraum eines Fitnessstudios an der Dortmunder Straße an dem Geldautomaten zu schaffen machten. Ein McFit-Kunde störte die Täter zu sportlicher Zeit (2.45 Uhr), die daraufhin flüchteten.

Das Einbruchskommissariat der Polizei nimmt Zeugenhinweise weiterhin entgegen: 0234-909-4135 oder -4441 .