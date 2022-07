Ein Auto aus Wuppertal wurde im Bereich einer Autobahnbrücke auf der A 43 in Witten-Herbede von einem unbekannten Gegenstand getroffen.

Verkehr Gegenstand von A 43-Brücke geworfen: Pkw in Witten getroffen

Witten. Ein Auto ist im Bereich einer Autobahnbrücke auf der A 43 in Witten von einem Gegenstand getroffen worden. Die Insassen hatten Glück im Unglück.

Die Polizei sucht Zeugen, die einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr beobachtet haben. Offenbar hatte jemand einen Gegenstand von einer Autobahnbrücke in Witten geworden. Ein Wagen mit zwei Frauen wurde auf der A 43 an der Windschutzscheibe getroffen.

Autofahrerin und Beifahrerin nach Attacke in Witten zum Glück unverletzt

Nach Angaben der Polizei war eine 27-jährige Wuppertalerin am Donnerstag (14.7.) gegen 19.55 Uhr mit ihrem Auto auf der A 43 in Richtung Münster unterwegs. Nach der Anschlussstelle Herbede passierte dann das Unvorstellbare. Im Bereich der Brücke wurde das Auto von einem bisher nicht näher bekannten Gegenstand getroffen. An dem Pkw entstand Sachschaden.

Die Fahrerin und ihre 25-jährige Beifahrerin kamen zum Glück mit dem Schrecken davon. Sie blieben unverletzt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise: Telefon 0234 909-5206.

