Gefährliche Stellen an der Wittener Ruhr

Im letzten Jahr (2019) hatte die Taucherstaffel der Wittener Feuerwehr kreisweit um die zehn Einsätze. In Witten gab es aber keine schlimmen Unfälle von Badenden oder Kanuten auf der Ruhr. Bei tropischen Temperaturen haben sich wieder etliche Wittener in der Ruhr erfrischt – trotz aller Warnungen.

Laut Vanessa Vogel von der DLRG gelten diese Stellen an der Wittener Ruhr als besonders gefährlich: Untiefen auf Höhe des Campingplatzes Steger, sich schnell ändernde Strömungen am Kraftwerk Hohenstein, die Unterströmung am Wehr in Höhe des Königlichen Schleusenwärterhäuschens in Heven sowie oberflächliche Wirbel zwischen den Buhnen auf Höhe der Lakebrücke.