Gastronomie Gastro-Szene in Witten: Gewerkschaft schlägt „Küchen-Alarm“

Witten. Eine Gewerkschaft sorgt sich um die Gastro-Szene im EN-Kreis und Witten. Insbesondere die Zukunft des Personals bereite Sorge. Was ist der Grund?

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Hagen, zu der auch Witten zählt, sorgt sich um die Zukunft der Gastronomie. Insbesondere veränderte Öffnungszeiten und Personalmangel seien ein Problem und würde auch bei Gästen für Unsicherheit sorgen.

Ob Restaurant, Gaststätte oder Biergarten – in der Gastronomie im Ennepe-Ruhr-Kreis gehören „neue Öffnungszeiten“ zum Alltag, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft. „Immer häufiger stehen Gäste vor verschlossenen Türen. Wer zum Essen rausfährt oder etwas trinken möchte, sollte sich besser vorher im Internet oder per Anruf erkundigen, ob das Lokal auch offen hat. Und vor allem, wie lange es warme Küche gibt“, rät Isabell Mura von der NGG.

Gewerkschaft fordert höhere Löhne in Witten

Der Trend sei klar. Die Gastronomie koche nur noch auf Sparflamme. Deshalb müsse sich in der Branche einiges ändern. „Höhere Löhne und bessere Arbeitszeiten sind der Schlüssel für mehr Personal“, sagt Mura. Sie schlägt einen „Gastro-Start-Lohn“ von 3.000 Euro brutto pro Monat für alle vor, die in der Hotellerie und Gastronomie nach ihrer Ausbildung in einem Vollzeit-Job weiterarbeiten.

„Wer in der Küche klarkommt, kann sofort anfangen: Laut Arbeitsagentur warten 21 unbesetzte Jobs im Ennepe-Ruhr-Kreis auf Köchinnen und Köche“, sagt die Gewerkschaftschefin. Zudem sei es wichtig, dass den Azubis auch eine Perspektive gegeben werde. „Tatsächlich schrammen Köche und Kellnerinnen im Ennepe-Ruhr-Kreis ziemlich oft nah an der Mindestlohnkante von 12 Euro pro Stunde entlang. Ein Großteil der gastronomischen Betriebe zahlt noch immer keinen Tariflohn. Das ist ein Unding, wenn man gute Leute sucht“, so Mura.

