Gasgeruch auf Bahnhofstraße Witten: Feuerwehr rückt aus

Die Feuerwehr war am Sonntagnachmittag in der unteren Bahnhofstraße in Witten im Einsatz.

Witten. In einem Haus auf der unteren Bahnhofstraße in Witten wurde Gasgeruch festgestellt. Die Bewohner müssen jetzt ohne Heizung ausharren.

Die Feuerwehr ist am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz in die Fußgängerzone in Witten ausgerückt. In einem Haus auf der unteren Bahnhofstraße, Höhe Unikat-Club, wurde Gasgeruch festgestellt.

Tatsächlich hat sich die Wahrnehmung eines Bewohners aus dem zweiten Obergeschoss bestätigt. Sowohl Feuerwehr als auch die Stadtwerke konnten eine erhöhte Gaskonzentration messen. Das Gas wurde für das ganze Haus abgestellt und kann erst nach der Kontrolle durch einen Fachmann wieder aufgedreht werden. So lange müssen die Bewohner ohne Heizung bleiben – bei den eisigen Temperaturen.

