Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sind zurzeit am Crengeldanz in Witten im Einsatz.

Feuerwehr Gasalarm am Crengeldanz in Witten: Häuser evakuiert

Witten. An der Crengeldanzstraße, Höhe Breite Straße, in Witten ist Gas aus einem Flüssiggastank ausgetreten. Vorsichtshalber wurden Häuser evakuiert.

An einem frei stehenden Flüssiggastank an der Crengeldanzstraße in Witten ist am Dienstagabend, gegen 19 Uhr, Gas ausgetreten. Erst hatten Bewohner der Feuerwehr Gasgeruch in einem Innenhof gemeldet. Weil Messungen eine deutliche Konzentration nachwiesen, wurden mehrere Häuser an der Crengeldanzstraße – zwischen der Breite Straße und der Kesselstraße – evakuiert. Dort kommt es auch zu Verkehrsbehinderungen.

Bogestra in Witten stellt Bus zur Verfügung

Die Bogestra ist mit einem Linienbus an der Einsatzstelle, um die evakuierten Personen vorübergehend aufzunehmen – vor allem, weil es draußen kalt ist. „Das sind zurzeit Vorsichtsmaßnahmen“, betont ein Feuerwehrmann.

Zurzeit warten Bewohner und die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheiten Altstadt und Heven darauf, dass eine Fachfirma den Tank untersucht. Er fasst etwa drei Kubikmeter Gas.

Der Einsatz läuft zur Stunde noch. Die Feuerwehr warnt davor, in der Umgebung, zu rauchen.

