Einkaufen in Witten Galeria Kaufhof-Aus in Witten: Alles Wichtige im Überblick

Witten. Nur noch wenige Tage, dann schließt Galeria Kaufhof in Witten für immer. Welche Pläne es für die Bahnhofstraße nun gibt, steht in unserer Chronik.

Seit dem 19. Juni 2020 ist klar, Witten wird seinen wichtigsten Einkaufsmagneten in der Innenstadt verlieren: Die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof wird am 17. Oktober geschlossen. Noch läuft der Ausverkauf, der Kunden auch außerhalb Wittens in Scharen anlockt. Aber was passiert mit dem großen Gebäude, das die obere Bahnhofstraße dominiert? Die wichtigsten Ereignisse der letzten Monate haben wir in einer Chronik zusammengefasst.

Am 19. Juni wird bekannt, dass Witten auf der Streichliste des Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof steht. Anfangs glauben Stadt und Betriebsrat noch, das als profitabel geltende Warenhaus retten zu können.

Ende Juli beginnt der Abverkauf des Sortiments zu erheblichen Rabatten. Gutscheine gelten nicht länger. Das Warenhaus möchte sein Lager leeren.

Erste Ideen für eine Nachfolgenutzung entstehen. Der Immobilienbesitzer möchte das Haus in mehrere Geschäfte splitten - etwa Supermarkt und Drogerie.

Wittener Einzelhändler sorgen sich um Ruf der Stadt

6. Oktober: Den Wittener Einzelhändlern stehen schwierige Zeiten bevor. In der kommenden dunklen Jahreszeit wird es an der oberen Bahnhofstraße ein dunkles, nicht mehr beleuchtetes Kaufhof-Gebäude geben. Auf der anderen Seite der zentralen Einkaufsmeile schwächelt die Stadtgalerie. Trotzdem finden die Einzelhändler: Abschreiben sollte man die Bahnhofstraße nicht – hier geht’s zum Artikel.

Was passiert mit dem 15.000 qm großen Betonblock? Das Kaufhaus von Galeria Karstadt Kaufhof dominiert die Wittener Innenstadt. Foto: Hans Blossey

1. Oktober: Wie soll die Nachfolgenutzung des Kaufhofs aussehen? Eine komplette Nutzung des Warenhauses wird es wohl auch im besten Falle nicht mehr geben, meldet der Immobilienbesitzer, die Saller-Gruppe aus Weimar. So große Einheiten „am Stück“ würden nicht mehr nachgefragt. „Wenn wir die Hälfte der 15.000 m² ordentlich bespielen, können wir uns schon auf die Schulter klopfen“, heißt es.

Wittener Belegschaft ist enttäuscht und wütend

30. September: Große Trauer herrscht in der Belegschaft der Wittener Galeria-Filiale, sagt der Betriebsratsvorsitzende Rainer Demarck. Die knapp 30 Mitarbeiter müssten mitansehen, wie ihr Laden abgewickelt wird. Niemand habe eine Anschlussbeschäftigung in einer der anderen Filialen bekommen.

28. September: Was passiert mit der Tiefgarage von Galeria Karstadt Kaufhof in Witten nach der Schließung der Filiale? Diese Frage stellen sich derzeit vor allem die dortigen Dauerparker. Die Würzburger Stadtverkehrs GmbH hat allen Parkern im Auftrag von Galeria Kaufhof zu Mitte Oktober gekündigt.

Lange Schlangen an den Wühltischen

8. September: Ach, hätten die Wittener ihren Kaufhof doch immer so gut besucht! Die Filiale hat nur noch bis Mitte Oktober geöffnet, der Ausverkauf läuft seit Ende Juli. Mittlerweile gleicht das Warenhaus einem riesigen Wühltisch. Hohe Rabatte sorgen für lange Schlangen an den Kassen.





4. August: Auch wenn es letzten Endes vergeblich war: 3677 Unterschriften hat die SPD für den Erhalt der Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in Witten gesammelt. Mit nur 1000 Unterzeichnern hatte die Partei gerechnet.

Solidaritätsbekundung für die Mitarbeiter: Ein Kind hat diese Botschaft gemalt, die in der Wittener Filiale des Warenhauses Galeria Kaufhof hängt. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

2. August: Was passiert, wenn die Filiale endgültig ihre Pforten schließt? „Dann ist hier in der Innenstadt bald gar nichts mehr los – einfach nur noch tote Hose“, meint eine Kaufhof-Kundin. Das sagen Wittener, die wir beim Ausverkauf getroffen haben.

Galeria-Führung verkündet das endgültige Aus

27. Juli: Die Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof in Witten ist wohl nicht mehr zu retten. Denn nun meldet sich im Ringen um den Standort der Vermieter des 15.000 m² großen Gebäudes zu Wort. Dieser arbeitet bereits an einem Konzept zur zukünftigen Nutzung.

22. Juli: Beim Kaufhof in Witten hat der Ausverkauf begonnen. Das sei noch nicht das Ende, sagen Verdi und Betriebsrat. Die Hoffnungen sind aber gering.

Noch hat er Hoffnung: Der Betriebsratsvorsitzende Rainer Demarck vor Galeria Kaufhof am 3. Juli 2020 in Witten. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

25. Juni: Die Stadt gibt die Hoffnung nicht auf, dass es vielleicht doch noch anders kommt. Die Bürgermeisterin will den Vermieter, die Weimarer Saller-Gruppe, und die Immobilienabteilung von Kaufhof an einen Tisch bringen, um vielleicht doch noch eine Lösung zu finden, die den Standort rettet.

19. Juni: Diese Hiobsbotschaft überrascht die Wittener: Der Kahlschlag der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof trifft auch den Standort Witten. Die hiesige Filiale soll schließen.