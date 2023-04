Fußgänger in Witten von Auto angefahren – schwer verletzt

Witten. Bei einem Unfall in Witten ist am Donnerstag ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ein 25-jähriger Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen.

Ein 43 Jahre alter Fußgänger ist in Witten von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 25-jähriger Autofahrer den Mann am Donnerstagabend (6. April) gegen 20.30 Uhr beim Linksabbiegen übersehen haben. Das teilte die Polizei Bochum am Freitag mit. Der Autofahrer bog demnach vom Kohlensiepen aus seiner Sicht links in die Ardeystraße ab.

Der Fußgänger hatte zu dem Zeitpunkt die Ardeystraße an einer grünen Ampel in Richtung Kohlensiepen überquert, wie die Polizei mitteilte. Bei der Kollision wurde der 43-Jährige schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

