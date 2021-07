Fußball-Feriencamp für Mädchen beim Portugal SV Witten

Witten. Ende Juli bietet der Portugal SV Witten fußballbegeisterten Mädchen ein Feriencamp an. Interessante Schnuppertage.

Die Jugendabteilung des Portugal SV Witten richtet am Montag, 26. Juli, Mittwoch, 28. Juli, sowie Freitag, 30. Juli, jeweils von 10 Uhr bis 12 Uhr ein Fußball-Feriencamp nur für Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren aus. Das Camp findet auf dem Husemannsportplatz an der Ardeystraße 98 statt.

Portugal SV Witten hat eine stabile Jugendabteilung aufgebaut

Der PSV hat in den letzten Jahren eine stabile Jugendabteilung aufgebaut. Jetzt soll zusätzlich eine Mädchenabteilung aufgebaut werden. Dazu soll mit dem Girls-Camp zentrumsnah jungen fußballbegeisterten Spielerinnen ein Einblick in den Vereinssport angeboten werden, um den Einstieg in den organisierten Trainings- und Spielbetrieb zu erleichtern. Die Teilnehmerinnen werden gebeten, in Sportkleidung zu kommen.

Anmeldung unter 0163-3461310 oder 0179-907092 sowie per Mail (joergdomnik@icloud.com).

