„Führerschein gegen Bahnticket“: Viele Wittener nehmen teil

Witten. Die Aktion „Führerschein gegen 49-Euro-Ticket“ des Kreises ist von vielen Bürgerinnen und Bürgern angenommen worden. Am Ende entscheidet das Los.

Die Aktion „49-Euro-Ticket gegen Führerschein“ des Ennepe-Ruhr-Kreises ist auf großen Anklang gestoßen. Der Sinn dahinter: Wer freiwillig seinen Führerschein abgibt und dauerhaft auf Bus und Bahn umsteigt, erhält die Chance dafür im Gegenzug ein Jahr kostenfrei das Deutschlandticket zu erhalten. 130 Interessenten, 29 davon aus Witten, hatten sich gemeldet. Am Ende entschied das Los über die Gewinner.

Ältester Teilnehmer ist 90 Jahre alt

„Wir konnten die Nachfrage im Vorfeld schlecht abschätzen. Umso überraschter sind wir, wie viele Bürgerinnen und Bürger aus dem Kreis sich für das Angebot interessiert haben“, sagt Michael Schäfer, Fachbereichsleiter Ordnung und Straßenverkehr des Kreises. Insgesamt haben sich 76 Prozent Frauen und 24 Prozent Männer für die Aktion beworben. Der älteste Teilnehmer war 90 Jahre, der jüngste 28 Jahre alt.

In den nächsten Tagen erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Post vom Kreis, 20 davon dürfen sich über die frohe Botschaft freuen. Die Gewinner erhalten in dem Brief zusätzlich Unterlagen zur Abmeldung der Fahrerlaubnis und können sie so bereits im Vorfeld ausfüllen. Am 25. April werden die Deutschlandtickets dann offiziell von Landrat Olaf Schade übergeben.

