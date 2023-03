Friseur Maleeq schneidet Haare für den guten Zweck

Friseur Maleeq schneidet am kommenden Montag den Kunden die Haare, aber nicht in seinem Salon, sondern auf der Terrasse einer Eisdiele. Den Erlös spendet er einem Wittener Verein. (Archivbild)

Witten. Haareschneiden bei Simonetti? Friseur Maleeq macht’s möglich. Die Einnahmen will er dem Wittener Bildungsverein spenden – als Hilfe für Kinder.

Eine ungewöhnliche Aktion: Friseur Maleeq und seine Azubis werden am Montag (27.3.) zwischen 15 und 18 Uhr auf der Terrasse der Eisdiele „Simonetti“ Kunden die Haare schneiden – was die dann dafür bezahlen, dürfen sie selbst entscheiden. Dazu gibt es Kinderschminken und Musik von Wolf Codera. Die gesamten Einnahmen der Aktion will Maleeq anschließend an den Verein „Tausche Bildung für Wohnen“ spenden.

„Ich setze mich schon lange für Kinder ein, die aufgrund ihrer Herkunft benachteiligt sind. Und das macht auch der Verein „Tausche Bildung für Wohnen“, erklärt der Wittener Friseur die ungewöhnliche Aktion. „Daher gehen meine Einnahmen des Tages genau dorthin, wo Kinder direkt unterstützt werden, die es aufgrund verschiedener Gründe schwer haben.“

Wittenerin gründete den Verein

Der von der Wittenerin Christine Bleks gegründete Verein mit insgesamt fünf Standorten im Ruhrgebiet richtet sich an engagierte junge Erwachsene, die sich im Tausch für mietfreies Wohnen als Bildungspaten und -patinnen für armutsbetroffene Kinder in schwierigen Stadtteilen engagieren. Durch dieses Tauschgeschäft soll eine Win-Win-Situation für die Kinder, die Paten und die Stadtteile entstehen.

In der sogenannten „Tauschbar” können Kinder von der ersten bis zur siebten Klasse aus armutsbetroffenen Familien ein zweites Zuhause finden. Die Bildungspaten, die vorab zu pädagogisch ausgebildet werden, sind für die Kinder verlässliche Ansprechpartner, die täglich nach Schulschluss für sie da sind – bei Hausaufgaben und Freizeitgestaltung.

Verein wurde mehrfach ausgezeichnet

Der bereits 13 Mal ausgezeichnete Verein Tausche Bildung für Wohnen ist seit August 2021 in der Wittener Bahnhofstraße 11 (über dem dm-Markt) aktiv und betreut mittlerweile mehr als 50 Kinder im Grundschulalter. Vier junge Erwachsene wohnen im Tausch für ihr Engagement als Bildungspaten mietfrei in einer WG über dem Café Leye. „Momentan haben wir in Witten noch freie Plätze – sowohl für Kinder als auch für zukünftige Bildungspaten und -patinnen – und freuen uns über neue Anmeldungen und Bewerbungen”, so Lisa Marie Wagner.

Die Bildungspatenschaft erfolgt im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes und startet ab dem 1. August 2023. Weitere Informationen und Bewerbung: www.tauschebildung.org

