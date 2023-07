Die Ferienspiele sind bereits in vollem Gange. Auf dem Bild sieht man (v.l.) Koordinatorin Andrea Hold sowie Markus Borgiel und Isabell Bittner von den Stadtwerken bei der Vorstellung des Programms.

Ferienspiele Freizeit: Das steht in Witten in der dritten Ferienwoche an

Witten. Die dritte Ferienwoche steht vor der Tür, Schülerinnen und Schüler erwartet wieder einiges. Sogar Jacken können selbst gestaltet werden.

Die Sommerferien sind gerade in der zweiten Woche. Ehe Langeweile aufkommen könnte, lohnt sich ein Blick in die dritte Woche der Wittener Ferienspiele. Bei einigen Angeboten gibt es noch freie Plätze.

Wer sich etwa künstlerisch auslassen will, für den wäre das „Backpiece Design“ am kommenden Freitag, 13. Juli, ab 14 Uhr am Imberg etwas. Hier können die Teilnehmer eine Jeansjacke gestalten. Ganz spontan können die Kinder auch jeden Tag zwischen 14 und 19 Uhr zu der Freizeitanlage kommen und sich austoben.

Ferienpass ist in Witten Voraussetzung

Weitere freie Plätze gibt es beim Taekwondo und dem Tenniscamp. Auch mehrere Schnitzeljagden durch die Stadt sowie Schmieden stehen auf dem Programm. Die komplette Übersicht der Angebote gibt es unter unser-ferienprogramm.de/witten.

Lesen Sie auch:

Kinder, die an den Ferienspielen teilnehmen wollen, müssen vorab auf der Internetseite einen Ferienpass für zehn Euro buchen. Im Preis inbegriffen sind 30 Eintritte ins Freibad Annen sowie in die Hallenbäder Annen und Vormholz. Das Angebot gilt auch für die Herbst- und Weihnachtsferien.

Auch in die Trampolinhalle JumpXL oder den Kletterwald in Wetter kommen Schülerinnen und Schüler mit einem Ferienpass günstiger. Die Stadt weist noch einmal darauf hin, dass Termine abgesagt werden sollen, wenn man sie nicht wahrnehmen kann. So kann sich ein anderes Kind über den frei gewordenen Platz freuen.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten