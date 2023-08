Fotos von Ladendiebstahl in Witten: Wer kennt diese Männer?

Witten. Nach einem Ladendiebstahl in Witten fahndet die Polizei mit Fotos nach den Tätern. Die Bilder der Männer stehen aus rechtlichen Gründen im Text.

Zwei Unbekannte haben im März eine Diebestour in einem Drogeriemarkt in Witten unternommen. Nun hat die Polizei Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht und fragt: Wer kennt diese Männer?

Wer kennt diese Männer? Foto: Polizei Witten

Tat ereignete sich in der Wittener Fußgängerzone

Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, am 23. März dieses Jahres aus einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße in Witten eine größere Anzahl an Geschenk- und Kosmetikartikeln entwendet zu haben.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten