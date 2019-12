Witten. Das Fotorätsel zeigt dieses Mal eine Frau und einen Mann in einem Wittener Gebäude mit Fachwerk. Wissen Sie, wo das Bild entstanden ist?

Fotorätsel: Wo in Witten spielt sich diese Szene ab?

In unserem Fotorätsel von dieser Woche erkennt man auf Anhieb Bildelemente, die in krassem Widerspruch zueinander zu stehen scheinen. Man erkennt altes Fachwerk und eine Konstruktion, die an eine „Deele“ (Diele) oder Scheune in einem alten Bauernhof erinnert. Andererseits sieht man einen gut ausgeleuchteten Raum – schwer einzuschätzen, ob alt oder modern –, in dem eine Frau und ein Mann miteinander reden.

Die rätselhafte Szene in dem fraglichen Raum hat Davide Bentivoglio um 1969 fotografiert. Wo spielt sich diese Szene ab? Um was handelt es sich hier? Und wer sind die beiden Menschen? Schreiben oder mailen Sie uns ihre Lösung, Erinnerungen und Erlebnisse dieses Mal bitte ausnahmsweise bis Montag (23.12.) an: WAZ-Redaktion, Bahnhofstr. 33, 58452 Witten oder an .