Fotoclub in der Stadtgalerie Witten wechselt Ausstellung

Witten. In einem leerstehenden Ladenlokal in der Stadtgalerie Witten gibt’s Fotokunst zu sehen. Für fünf Wochen zeigt der Fotoclub Objektivart nun Neues.

In der Stadtgalerie Witten gibt es ab Samstag, 30.10., 11 Uhr, eine neue Foto-Ausstellung zu sehen. Die Schau des Fotoclubs ObjektivArt’96 in der „Pop Up Galerie“, einem Ladenlokal im Erdgeschoss, verspricht eine interessante Themenmischung: Susanne Weidemann hat mit ihrer Streetfotografie Menschen in verschiedenen Lebenssituationen beobachtet. Die Welt im Kleinen präsentiert James Cave mit einer Makrofotografie-Bildserie. Günter Zarges zeigt Eindrücke von seiner Reise durch die Normandie und die Bretagne.

Die Aussteller bitten um Verständnis, dass wegen der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW auch in der Ausstellung Hygienemaßnahmen einzuhalten sind. Die Ausstellung ist nach der Eröffnung am Samstag, jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

