In der nächsten Woche sollen die Ablaufrinnen abgedichtet werden, so dass die Fontänen am Berliner Platz in Witten endlich wieder sprudeln können.

Springbrunnen Fontänen am Berliner Platz in Witten sprudeln bald wieder

Witten. Die unendliche Geschichte der defekten Fontänen am Berliner Platz in Witten findet nun wohl doch ein glückliches Ende. Das soll jetzt passieren.

Nachdem der Fehler endlich gefunden worden war, warum die Fontänen am Berliner Platz so viel Wasser verlieren, soll nun in Kürze die Reparatur erfolgen.

Stadt Witten: Ablaufrinnen sind undicht

Wie Ende März berichtet, sind die Ablaufrinnen des beliebten City-Brunnens undicht. Bis zu 1000 Liter Wasser gingen am Tag verloren. Nun soll eine Fachfirma die Rinnen, die die Flüssigkeit am Rand auffangen, in der nächsten Woche abdichten.

Lesen Sie auch:

Wenn die Rinnen in der nächsten Woche dann erfolgreich abgedichtet sind, „kann das Wasserspiel wieder in Betrieb gehen“, frohlockt die Verwaltung – pünktlich zum dann hoffentlich endlich wärmeren Wetter. Gerade Kinder lieben die Wasserspiele vor dem Biergarten von Café Extrablatt.

Drei Sommer lang herrschte Stillstand

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Ein kurzer Blick zurück: Nachdem die Fontänen im Mai 2022 nach einjähriger Corona-Pause (2020) und dringenden Reparaturen (2021) erstmals wieder sprudelten, war im Juni schon wieder Schluss mit lustig. Da wurde bereits über den Wasserverlust gesprochen – woraufhin die lange Suche nach der Schadensursache begann. Für den damaligen Sommer war es aber endgültig vorbei mit dem Fontänenspaß – zum dritten Mal in Folge und ausgerechnet zum zehnjährigen Brunnenbestehen auf dem 2012 eingeweihten Platz. Seinerzeit hieß es, eine Betonplatte unter dem Pflaster sei gebrochen, worunter Leitungen und die Technik gelitten hätten.

Jetzt, im Frühling 2023, soll aber nichts mehr dazwischenkommen.

+++Folgen Sie jetzt auch dem Instagram-Account der WAZ Witten+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten