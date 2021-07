Flut: Stadt Witten bittet kurzfristig um Schadensmeldungen

Witten. Die Stadt Witten bittet darum, Unwetter-Schäden aufzulisten und bis Dienstag. 10 Uhr, zu melden. Ist dann auch mit schneller Hilfe zu rechnen?

Die Stadt Witten bittet kurzfristig alle Betroffenen in Witten, Schäden durch das Hochwasser zu melden und aufzulisten. Die Frist ist allerdings sehr kurz. Sie endet bereits am Dienstag (20.7.) um 10 Uhr. Die Verwaltung bittet um eine Mail an hochwasser@stadt-witten.de. Der Wunsch richtet sich sowohl an Unternehmen wie auch Privatpersonen.

Wenn auch noch keine konkreten Zahlen genannt werden können, so bittet die Stadt zumindest um eine grobe Aufstellung: Welches Objekt, welche Bereiche sind betroffen, was ist alles geschädigt (Hausrat, Einrichtung, Fahrzeuge...) und wie hoch ist der Schaden etwa.

Mit der Meldungen an die Stadt Witten sind noch keine Förderprogramme verbunden

Alle Meldungen werden an den EN-Kreis übermittelt, der die Informationen kurzfristig haben möchte. Er wiederum übernimmt für alle kreisangehörigen Städte die Kommunikation mit der Bezirksregierung, „Mit dieser Meldung sind noch keine öffentlichen Hilfs- und Förderprogramme verbunden“, betont die Stadt. Sie diene dem Land dazu, etwaige Programme aufzulegen. Die Meldung ersetze auch keine Information für die Versicherung. Dies müssten die Stadt – sofern nicht schon geschehen – direkt selbst erledigen.

