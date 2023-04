Finale auf der Pferdebachstraße: Umleitungen ab 24. April

Witten. Die letzten Asphaltarbeiten für die fast fertige Pferdebachstraße stehen an. Diese Umleitungen gelten ab 24. April.

Die freie Fahrt auf der Pferdebachstraße muss noch einmal kurz pausieren. Damit es auf dem stellenweise noch rumpeligen Untergrund künftig glatt läuft, stehen in der kommenden Woche Asphaltarbeiten an: Die Firma Depenbrock will drei Abschnitte an sechs Werktagen voll durchziehen, ab Montag (24. April) bis einschließlich Samstag (29. April). Dadurch ergeben sich diese Umleitungen:

– Ab Montag bis Mittwoch kann man stadtauswärts nur bis zum ersten Kreisverkehr am Medizinzentrum fahren. Denn der dann folgende Kreisverkehr Westfalenstraße / Pferdebachstraße / EvK wird im „Arm“ Westfalenstraße asphaltiert. Wer Richtung Stockum will, fährt über Crengeldanz, Sandstraße etc. oder über Ardeystraße, Dortmunder Str. etc. Stadteinwärts fließt der Verkehr wie gewohnt zum Krankenhaus und dran vorbei.

– Ab Mittwoch bis Donnerstag wird der Kreisverkehr Westfalenstraße / Pferdebachstraße / EvK dann auf der Seite des Krankenhauses asphaltiert. An diesen Tagen kann der Verkehr stadtauswärts schon wieder fließen, mit Umleitung über die noch frische Westfalenstraße. Auch in Richtung Stadt gilt: Ausfahrt Westfalenstraße und dann geht’s über die Dortmunder Straße und die Ardeystraße gen City.

Asphaltierung rund um die Leostraße

– Von Montag bis Donnerstag ist von der Pferdebachstraße keine Ein- und Ausfahrt an die Leostraße möglich. Anwohner kennen ihre Wege über die Sandstraße. An der Leostraße regelt eine Baustellenampel die Fahrten auf der Pferdebachstraße in beide Richtungen.

– Am Freitag und Samstag wird dann der Einmündungsbereich Rebecca-Hanf-Straße schrittweise asphaltiert. Die Kreuzungshälfte Leostraße/Pferdebachstraße ist dann schon fertig, Baustellenampeln regeln den Verkehr stadtein- und -auswärts.

In Verlauf der kommenden Woche finden zudem die Asphaltarbeiten an der Zuwegung (vorbei am Medizinischen Zentrum) zum Rheinischen Esel statt. Diese können bis in die Folgewoche dauern, mitsamt Beeinträchtigungen durch die Bewegungen der Baufahrzeuge.

