FEZ Witten widmet Anne Bahrinipour überblickende Werkschau

Witten. Anne Bahrinipour war eine wichtige Größe der Wittener Kulturszene. Eine Werkschau zeigt nun Bilder aus verschiedenen Phasen ihres Lebens.

Eigentlich sollte die Ausstellung „Präsenz / Transparenz“ schon im Jahr 2020 gezeigt werden – coronabedingt war dies leider nicht möglich. Aber nach unzähligen Nachfragen ist es jetzt so weit. Bis Ende des Jahres sind Werke der verstorbenen Wittener Künstlerin Anne Bahrinipour im FEZ an der Uni zu sehen. Am Sonntag, 25. September, wird die Ausstellung eröffnet.

Etwa 80 Werke von Anne Bahrinipour sind im FEZ zu sehen. Foto: Bahrinipour

„Ich möchte die Wirklichkeit der Welt von ihren gewohnten Erscheinungsformen lösen, neues versuchen und eine neue Welt mitgestalten“ lautet für Jahrzehnte das Motto der 2019 verstorbenen Künstlerin, die eine wichtige Größe in der Wittener Kunstszene war. Nach ihrem Examen 1980 an der Fachhochschule in Dortmund bei Prof. Gustav Deppe, widmet sich die Künstlerin zunächst der Aktmalerei. Von ihrer bald schon erreichten Virtuosität zeugen eine Reihe von frühen Akten, die in der Ausstellung zu sehen sind.

Wittenerin richtete ihr Leben neu aus

Ihr künstlerisches Know-how gibt Anne Bahrinipour ab 1985 bis ins Jahr 2002 als Dozentin für Aktzeichen in der Erwachsenenbildung weiter. Zum Ende der 1980er Jahre hin kommt es zu einem tiefen persönlichen Einschnitt. In dessen Folge richtet die Künstlerin ihr Leben neu aus. Sie beschreibt es als Hinwendung nach „innen“ und bekennt sich religiös-spirituell zur Bahá’i-Religion.

Nun nimmt auch ihre künstlerische Arbeit eine neue Richtung. Sie entwickelt ihren künstlerischen Blick weiter und wendet sich mehr und mehr der Abstraktion zu. Die Ausstellung zeigt Werke, die bereits zu Beginn ihres Studiums entstehen und spannt einen Bogen bis hinein in das Todesjahr der Künstlerin. Ihre künstlerische Biografie wird genauso thematisiert wie etwa die Einflüsse auf ihr Werk.

Das FEZ widmet dieser wichtigen Maleri unter dem Titel Präsenz / Transparenz mit knapp 80 Bildern eine überblickende Werkschau. Die Ausstellung wurde erarbeitet mit Amir Bahrinipour und dem SI Club Witten-Ruhr.

Die Vernissage findet am 25. September 2022 um 11 Uhr statt. Die Ausstellung kann bis zum 30.12.2022 während der Öffnungszeiten des FEZ (Alfred-Herrhausen-Straße 44) besucht werden. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung befindet sich im ersten Stock.

