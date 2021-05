Feuerwehr Witten löscht zwei brennende Gartenlauben

Zu einem Brand in Durchholz ist die Feuerwehr Witten am frühen Samstagmorgen (8.5.) ausgerückt. Dort brannten gleich zwei Gartenlauben.

In Witten-Herbede haben am frühen Samstagmorgen zwei Gartenlauben gebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen 5 Uhr alarmiert. An der Krünerstraße in Durchholz standen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits beide Häuschen in Flammen.

Rund vier Stunden dauerte es, bis die Feuerwehr den Brand vollständig gelöscht und letzte Glutnester beseitigt hatte. Da sich in der Nähe der Lauben Teiche befinden, wurde auch die Untere Wasserschutzbehörde hinzugezogen. Diese gab aber Entwarnung.

Auch auf der Straße In der Mutte war die Feuerwehr am Samstagmorgen im Einsatz. Hier war es laut Polizei um 6.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, an dem ein einzelner Pkw beteiligt war. Weitere Informationen gibt es hierzu bislang nicht.

