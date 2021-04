Feuerwehr Witten löscht brennende Dunstabzugshaube

Am Ostermontag hat es in einer Küche in Witten Mitte gebrannt.

Witten. Die Feuerwehr Witten ist an Ostermontag zu einem Küchenbrand in der Innenstadt ausgerückt. Dort brannte eine Dunstabzugshaube.

Ein Küchenbrand hat an Ostermontag in Witten einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 13.20 Uhr rückte der Löschzug der Berufsfeuerwehr zusammen mit den Löscheinheiten Altstadt und Bommern der Freiw. Feuerwehr zur Kurt-Schumacher-Straße aus.

Beim Eintreffen sahen die Einsatzkräfte bereits Rauch an den geöffneten Fenstern im ersten Obergeschoss. Mit Atemschutzmasken ausgerüstet betraten die Feuerwehrmänner das Haus und stellten in der Küche der Wohnung fest, dass die Dunstabzugshaube brannte.

Dunstabzugshaube wurde von Wittener Feuerwehr abmontiert

Um den Schaden durch Löschwasser so gering wie möglich zu halten, wurde die Abzugshaube durch die Feuerwehr kurzerhand abmontiert und aus dem Fenster befördert. Die Glutnester wurden dann im Freien gelöscht.

Die vier Bewohner der Wohnung wurden durch den Rettungsdienst versorgt und aufgrund der Inhalation von Rauchgasen in die Wittener Krankenhäuser gebracht. Die Brandwohnung ist momentan nicht bewohnbar, zur Brandursache ermittelt die Kripo.

Bereits an Karsamstag hatte es ein kleineres Feuer in der Ruhrstadt gegeben. Die Feuerwehr löschte da gegen 20 Uhr einen Brand in einem Keller in einem Wohnhaus an der Straße Im Hammertal. Auch hier kamen die Bewohner wegen einer möglichen Rauchvergiftung vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus.