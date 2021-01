Feuerwehr Witten löscht Brand auf Balkon eines Wohnhauses

An der Bochumer Straße in Witten hat es am Samstagmorgen auf einem Balkon gebrannt.

Witten. In Witten hat es am Samstag auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Witten ist am frühen Samstagmorgen (30.1.) ein Feuer ausgebrochen. Um kurz nach 6 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und rückte zu dem Gebäude an der Bochumer Straße aus.

+++Damit Sie keine Nachrichten aus Witten verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. Die aktuellen Nachrichten bekommen Sie abends von uns per Mail zugeschickt+++

Nach Angaben der Feuerwehr war es auf einem Balkon auf der Gebäuderückseite zu einem Brand gekommen. Die Einsatzkräfte konnten ein Überschlagen der Flammen auf das Dach, sowie die darüber befindliche Wohnung, verhindern. Gleichzeitig wurde durch einen Trupp von Innen ein Löschangriff gestartet.

Bewohnerin atmete Rauch ein und musste ins Krankenhaus gebracht werden

Die Wohnung selbst wurde von der Feuerwehr durch einen Rauchvorhang rauchfrei gehalten. Die Bewohnerin der Wohnung hatte beim Entdecken des Feuers Rauch eingeatmet und musste durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Wittener Krankenhaus gebracht werden.

+++ Alles rund um Corona in Witten finden Sie in unserem lokalen Newsblog +++

Insgesamt war die Feuerwehr Witten mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr und der Löscheinheit Heven mit 18 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Um kurz nach acht Uhr war der Einsatz beendet. Was genau auf dem Balkon in Brand geraten war und wie es zu dem Feuer kam, ist bislang noch unklar.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.