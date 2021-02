Bei Spaziergängen im Wald in Witten sollte man besonders vorsichtig sein. Eis und Schnee drücken auf Bäume und Äste, so dass diese brechen und auf die Wege fallen können. Dieses Bild entstand vor 14 Tagen im Hammertal. An diesem Sonntag (7.2.) ist die Schnee- und Eismenge noch viel größer.