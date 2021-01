Feuerwehr muss erneut einen Kaminbrand in Witten löschen

In einem Haus an der Oberkrone in Witten brannte es aus einem Kamin (Symbolbild).

Witten. Starker Rauch quoll aus dem Kamin eines Hauses an der Oberkrone in Witten-Heven. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Erneut musste die Feuerwehr einen Kaminbrand in Witten löschen. Am Samstag, 9 Uhr, wurde sie alarmiert, weil die Anwohner eines Hauses an der Oberkrone in Heven eine Rauchentwicklung aus dem Kamin festgestellt hatten. Bereits am Dienstagabend hatte es im Schornstein eines Reihenhauses in Bommern gebrannt.

Laut Feuerwehr wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und es wurde mit Kaminfegearbeiten begonnen. Das Brandgut konnte aus der Revisionsklappe entnommen werden und außerhalb des Gebäudes mit Kleinlöschgerät abgelöscht werden. Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Heven mit 21 Einsatzkräften im Einsatz. Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

