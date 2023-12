Die Feuerwehr wurde an diesem Dienstagmorgen zu einem Einsatz in Witten-Annen gerufen.

Alarm Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Witten-Annen

Witten Schreck in der Morgenstunde: In einem Mehrfamilienhaus in Witten-Annen ist ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurde ein Bewohner verletzt.

Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen (19.12.) zu einem Einsatz in Witten-Annen gerufen worden. Dort hat es im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Straße „In der Mark“ gebrannt. Dabei wurde ein Bewohner verletzt.

Der Alarm erreichte die Wehr gegen acht Uhr. Als die Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr Altstadt, Heven und Bommern sowie die Berufsfeuerwehr eintrafen, hatte sich der Bewohner bereits aus der Wohnung gerettet. Die Einsatzkräfte haben das Feuer in der über einen separaten Eingang verfügenden Einliegerwohnung gelöscht und ordentlich durchgelüftet.

Lesen Sie auch

Dennoch ist die Wohnung vorerst nicht bewohnbar. Da die Brandursache nicht eindeutig festzustellen war, wurde sie außerdem versiegelt. Die Polizei ermittelt nun. Andere Bewohner waren von dem Brand nicht betroffen.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten