Feuerwehr: Brand in Witten greift auf Holzverkleidung über

Witten. Kellerbrand am Sonntagmorgen: Vergeblich hatten Bewohner eines Hauses in Witten versucht, die Flammen mit einem Feuerlöscher selbst zu ersticken.

Zu einem Kellerbrand im Gewerbegebiet Wullener Feld ist die Feuerwehr am Sonntagmorgen (11.10.) gegen 9.45 Uhr gerufen worden. In einem Einfamilienhaus an der Straße Kampheuershof war Verpackungsmaterial in Brand geraten.

Die Flammen hatten auf eine Holzverkleidung übergriffen, weshalb sich die Löscharbeiten aufwendiger gestalteten. Die zwei Hausbewohner hatten das Gebäude bereits verlassen, nachdem eigene Löschversuche fehlgeschlagen waren. Routinemäßig wurde der Fall von der Feuerwehr an die Kripo übergeben, die das Gebäude für weitere Ermittlungen versiegelte. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.