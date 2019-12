Feuer in Witten: Feuerwehr löscht brennendes Wohnzimmer

Die Feuerwehr wurde in Witten zu einem Wohnungsbrand gerufen.

Witten. Ein Brand in Witten stellte die Einsatzkräfte vor eine besondere Herausforderung: Die enge Straße bereitete den Einsatzkräften Schwierigkeiten.

Die Feuerwehr Witten wurde in der Nacht zu Sonntag zu einem Brand der Detagstraße gerufen. In einer Erdgeschosswohnung war ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 2 Uhr am frühen Sonntagmorgen ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. Aufgrund der engen Wohnstraße und der dort geparkten Autos hatten die Einsatzfahrzeuge Schwierigkeiten, den Einsatzort zu erreichen.

Sofa und Zimmereinrichtung in Flammen

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses bereits stark verraucht. In der Brandwohnung hielt sich glücklicherweise niemand auf. Sämtliche Hausbewohner mussten das Gebäude verlassen und wurden während des Einsatzes in einem bereitgestellten Linienbus betreut.

Den Einsatzkräften gelang es, das Feuer, das bereits eine Couch und die Zimmereinrichtung erfasst hatte, auf ein Zimmer zu begrenzen. Die weiteren Wohnungen wurden nicht durch Brandrauch in Mitleidenschaft gezogen. So konnten die Bewohner nach Beendigung des Einsatzes in ihre Wohnungen zurückkehren.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Die Brandwohnung wurde durch die Kriminalpolizei untersucht und versiegelt. Sie ermittelt nun zur Brandursache. Personen wurden nicht verletzt.

Die Berufsfeuerwehr führte den Einsatz zusammen mit der Löscheinheit Heven der Freiwilligen Feuerwehr durch. Die entblößte Feuer- und Rettungswache an der Dortmunder Straße wurde für die Dauer des Einsatze durch die Löscheinheit Bommern besetzt. (red)